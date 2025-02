Quem é Gleisi Hoffmann, que assume a articulação política do governo Lula

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, foi escolhida pelo presidente Lula para comandar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), pasta responsável pela articulação política do governo. Fiel às gestões petistas e peça-chave nas decisões internas do partido, Gleisi assume um papel estratégico no relacionamento entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Natural de Curitiba, Paraná, Gleisi é formada em Direito e iniciou sua trajetória política através da militância no movimento estudantil. Em 1989 se filiou ao Partido dos Trabalhadores e consolidou-se como uma das figuras mais influentes da legenda.

Antes de presidir o partido, atuou como secretária nos governos petistas de Zeca (PT), no Mato Grosso do Sul, e de Nedson Micheleti (PT), em Londrina. Também integrou a equipe de transição do primeiro governo Lula e assumiu uma diretoria da Itaipu Binacional.

Em 2010, Gleisi foi eleita senadora pelo Paraná e, um ano depois, licenciou-se do cargo para assumir a Casa Civil no governo de Dilma Rousseff, tornando-se uma de suas principais aliadas. Esteve ao lado da ex-presidente durante o impeachment de 2016 e, no ano seguinte, assumiu a presidência do PT, liderando a sigla em um período turbulento, que incluiu a prisão de Lula, a Lava Jato e a eleição de Jair Bolsonaro (PL). Além da vitória ao Senado, Gleisi já disputou cargos no Legislativo e Executivo. Em 1998, concorreu a deputada estadual no Paraná. Tentou uma vaga no Senado em 2006 e, em 2008, foi candidata à Prefeitura de Curitiba. Em 2014, disputou o governo do Estado. Já em 2018, elegeu-se deputada federal, sendo reeleita em 2022. Apesar da lealdade ao governo, Gleisi não evita embates dentro da própria base aliada. Como presidente do PT, tem feito críticas a ministros da atual gestão, com destaque para as divergências públicas com Fernando Haddad, da Fazenda.