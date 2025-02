O POVO News: Moraes reage a pressão dos EUA; dúvidas saque aniversário FGTS

Segunda edição do programa vai ao ar às 18 horas no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok do O POVO e no O POVO+ / Crédito: O POVO

Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa O POVO News realiza a 536ª edição na noite desta quinta-feira, 27. A programação repercute a reação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre os ataques que vem recebendo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Assista ao vivo, clicando aqui ou no player abaixo:



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras. Deixamos de ser colônia em 7 se setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor", afirmou o ministro.

Prevista para ser publicada nesta sexta-feira, 28, a medida provisória com a liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quem aderiu ao saque-aniversário também será tema desta edição. Os pagamentos começarão a ser feitos em 6 de março. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a medida vai beneficiar 12,1 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. A liberação ocorrerá em duas fases. Para tratar desses e de outros assuntos, participam do programa os seguintes jornalistas do O POVO: Guálter George e João Paulo Biage. Além deles, Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, também participada desta edição.