Caiado é aprovado por 86% e Castro, por 42%, aponta pesquisa Genial/Quaest

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem a melhor avaliação entre oito chefes de Executivo estadual que tiveram seus governos medidos em pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. Já o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), tem o pior resultado, sendo o único com desaprovação maior que a aprovação. Como mostrou o Estadão , o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aprovado por 61% e rejeitado por 28%. Veja os resultados dos demais governadores:

O segundo governador com a melhor avaliação entre esses oito Estados é Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, aprovado por 81% e desaprovado por 14%. São 5% os que não souberam ou não responderam.

A área mais bem avaliada no governo, entre as pesquisadas, é a educação, aprovada por 66% dos paranaenses, seguida pela geração de emprego e renda e a atração de empresas, ambas com 65%. As piores avaliações se dão na saúde e na segurança, com índices de 50% de conceito positivo e 16% e 14% de negativo, respectivamente.

No Paraná também foram ouvidos 1.104 eleitores de forma presencial.

Romeu Zema tem 62% de aprovação em Minas