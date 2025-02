Antes de ser preso, rapper Oruam comemorou 'marketing' em briga com MBL

O rapper Oruam comemorou o "marketing" como resultado das discussões envolvendo o Movimento Brasil Livre (MBL), antes de ser preso em flagrante nesta quarta-feira, 26. A polícia encontrou um foragido da Justiça em sua mansão, localizada no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro. O cantor foi solto no mesmo dia, após assinar um termo circunstanciado.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Oruam afirmou que a briga com os integrantes do MBL foi o seu "maior marketing".