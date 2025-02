Pesquisa CNT: 64,8% acham que Lula não merece ser reeleito para governar País

As eleições são em outubro de 2026, o que significa que muito ainda pode acontecer nos próximos meses para mudar a percepção da população sobre a gestão petista. O retrato identificado pela pesquisa, no entanto, é desfavorável ao presidente. Apenas 31,7% dos entrevistados disseram que Lula merece ser reeleito para mais quatro anos de mandato.

A Pesquisa CNT questionou os entrevistados sobre a idade do presidente da República. Em 2026, Lula terá 80 anos durante a campanha. Os entrevistadores perguntaram qual avaliação a população fazia a respeito deste fato. Para 43,6%, a idade não é um fator relevante. Para 36,2%, se trata de um problema, porque preferem líderes mais jovens; 17,3% disseram que a idade avançada do petista é uma vantagem, porque preferem líderes mais experientes.

O atual presidente tem contra si a comparação feita entre sua gestão e a de Jair Bolsonaro. Para 44,5%, o governo Lula é pior que o do ex-presidente. Para 36,4%, a gestão petista é melhor. Em janeiro de 2024, Lula tinha uma vantagem significativa nesse quesito em relação a Bolsonaro: 48% dos entrevistados consideravam sua gestão melhor que a do ex-presidente, enquanto apenas 29% diziam que era pior.

Como mostra também a pesquisa, Lula lidera as pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República, mas com dificuldades no segundo turno contra seus adversários. O petista tem 30,3% das intenções de voto no cenário contra Jair Bolsonaro (PL), que tem 30,1%.

O ex-presidente, no entanto, está inelegível - o que o impede de ser candidato no ano que vem. Por isso, a Pesquisa CNT testou outros cenários com candidatos que podem vir a ser apoiados por Bolsonaro: o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).