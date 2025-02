Lula diz que nem seu próprio ministério conhece as ações do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou insatisfação com seus ministros em discurso proferido neste domingo no aniversário do PT, comemorado no Rio de Janeiro. Lula disse que nem mesmo o primeiro escalão do Executivo conhece as ações de seu governo. Essa falta de informação, segundo ele, reduz a capacidade dos militantes petistas de defender sua gestão.

"Cabe ao governo fazer as coisas corretas e dar as informações para vocês. Porque o governo que não dá informações, às vezes não tem como militante defender. E eu sei que nós não demos informações. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. Eu descobri na reunião que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Se o ministério não sabe, o povo muito menos", declarou o presidente da República.