Desembargador que diz ter 'vida de monge' ganhou R$ 78 mil por mês em penduricalhos

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT), se queixou em entrevista a um podcast que a vida dos magistrados no Brasil é permeada por "agruras" financeiras. Segundo Perri, cujo salário-base de R$ 39 mil, "a vida de um magistrado é quase como a vida de um monge". Ele recebeu, em média, R$ 78 mil por mês no ano passado em indenizações, que são conhecidas como penduricalhos.

O TJMT não especifica quais rubricas compõem a renda extra dos magistrados. A Corte informa apenas que podem ser indenizações ou gratificações eventuais. O montante recebido por Perri no ano passado, entre salários, indenizações e direitos eventuais ultrapassa R$ 1,4 milhão.