O POVO News: Cid expõe Bolsonaro em vídeos; Moraes nega pedido de defesa; Lula reage

Com a apresentação do jornalista Filipe Pereira, a primeira edição do programa O POVO News desta sexta-feira, 21, repercute o vídeo do depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O registro foi divulgado após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubar o sigilo da delação premiada de Cid.

A edição traz, ainda, o pedido negado por Moraes à defesa de Bolsonaro, que solicitou a ampliação para 83 dias o prazo de resposta à denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Os advogados alegaram não ter acesso a todas as provas do processo.