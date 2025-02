Kassab: denúncia contra Bolsonaro não afeta apoio do PSD a projeto de anistia aos presos de 8/1

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, disse a jornalistas nesta sexta, 21, que as denúncias apresentadas pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não afetam o apoio ao projeto de anistia aos presos por conta dos ataques aos prédios do governo federal e Superior Tribunal Federal em 8 de janeiro de 2023.

"Não, nada afeta a decisão dos nossos parlamentares, que vão ter, como em qualquer decisão, como em qualquer votação do Congresso Nacional, a liberdade de votar", disse Kassab em rápida entrevista que concedeu à imprensa após ter participado de uma palestra na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).