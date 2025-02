Quem é a delegada Marília Alencar, única mulher denunciada pela PGR por tentativa de golpe

A delegada Marília Ferreira de Alencar, da Polícia Federal (PF), é a única mulher entre os 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por uma tentativa de golpe de Estado no fim de 2022. A denúncia foi apresentada nesta terça-feira, 18, e aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como o líder de uma organização criminosa armada.

Durante as eleições presidenciais, Marília ocupava o cargo de diretora de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Já no 8 de janeiro de 2023, quando dos atos de invasão à Praça dos Três Poderes, a delegada era subsecretária de Inteligência do Distrito Federal.