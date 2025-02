CEO da Rumble desafia novamente Moraes via X: 'Repito, nos vemos no Tribunal'

O CEO da plataforma de vídeos Rumble, Chris Pavlovski, voltou a desafiar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 20. O magistrado é alvo de um processo movido na justiça dos Estados Unidos pela Rumble e pela empresa Trump Media, ligada ao presidente Donald Trump.

Pavlovski afirmou em uma publicação no X (antigo Twitter), que recebeu "mais uma ordem ilegal e sigilosa" do ministro do STF.