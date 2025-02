Ipu: TSE multa em R$ 10 mil prefeita e vice-prefeita

Milena e Arlete foram eleitas nas eleições de outubro de 2024 / Crédito: Divulgacand/TSE

Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, nesta terça-feira, 18, a multa individual de R$ 10 mil aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) a Milena Damasceno Carneiro (PT) e a Arlete Mauriceia de Carvalho Lima Farias (PSD), eleitas prefeita e vice-prefeita de Ipu/CE, respectivamente. Elas foram condenadas por propaganda eleitoral antecipada irregular nas Eleições Municipais de 2024. Autor da ação, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) apontou a irregularidade em evento no qual ocorreu carreata, motociata, disseminação do slogan e uso de materiais típicos de campanha, como som, adesivos, jingles e vestimentas padronizadas. Em sua defesa, as então pré-candidatas sustentaram que não participaram ostensivamente do evento, mas apenas como convidadas. Assim, pediram a redução do valor da multa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na sessão desta terça, o Colegiado do TSE acompanhou o voto do relator, ministro André Mendonça, que rejeitou o recurso apresentado pelas eleitas contra a decisão do Regional.