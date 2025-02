Pesquisa mostra como se saem os nomes sem Bolsonaro e Lula em 2026

Questionados em quem votariam caso as eleições fossem hoje, entre as opções de uma lista com sete nomes, 23,9% escolheriam o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para ser o presidente. Em segundo aparece o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nome que substituiria Lula, com 18,9%.

Seguem a lista, o cantor sertanejo Gusttavo Lima (sem partido), com 12,4%; e os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 4,2%, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), com 3,8%, e do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 1,3% das citações.

Nesse cenário, 13% dos eleitores não escolheriam nenhum ou votariam branco ou nulo, e 5,8% não souberam responder ou não opinaram.

Já numa lista em que o nome de Tarcísio é substituído pelo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), a diferença com Haddad dispara para 11,4 pontos porcentuais, com a líder do PL Mulher pontuando 30,2%, enquanto o ministro faz 18,8%.