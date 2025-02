'Já tenho muitos problemas para me preocupar', diz Barroso sobre anistia para o 8 de Janeiro

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que não vai se preocupar com uma eventual anistia aos presos nos atos do 8 de Janeiro neste momento. A declaração foi feita nesta segunda-feira, 17, após um evento em Campinas, no interior de São Paulo.

"Se e quando passar, se passar [pelo Congresso], eu vou ter que me preocupar com isso. Eu já tenho muitos problemas, aqui e agora, para me preocupar com o que possa acontecer no futuro", disse Barroso.