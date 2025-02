Atentado contra ex-prefeito de Taboão na campanha foi forjado, dizem polícia e MP

O Estadão busca contato com o ex-prefeito.

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo concluíram que o atentado a tiros contra o ex-prefeito Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos), na campanha de 2024, foi forjado. As autoridades afirmam que o crime foi encenado para dar projeção à campanha de reeleição.

O ex-prefeito é investigado por suspeita de participação no plano. O Estadão apurou que o sobrinho do prefeito, Christian Lima Silva, e três secretários municipais na sua gestão - José Vanderlei (Transportes), Ricardo Rezende (Obras) e Valdemar Aprígio (Manutenção) - também são alvos do inquérito.

Segundo o Ministério Público, há "indícios razoáveis" de que os aliados do prefeito estão envolvidos em um "crime grave cujas impressões iniciais apontam para a hediondez" e que causou "grande comoção e medo na comunidade local, além da possibilidade de influir diretamente na eleição municipal".

A Polícia Civil e a Promotoria de Justiça de Taboão da Serra deflagraram nesta segunda-feira, 17, a Operação Fato Oculto para aprofundar a investigação. Foram apreendidos celulares, computadores, dinheiro e armas.