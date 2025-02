Hugo Motta vai criar comissão para debater projeto que altera sistema de voto dos eleitores

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que criará uma comissão especial para discutir o projeto de lei que altera as regras eleitorais sobre o voto. A criação do colegiado deve ocorrer somente depois da definição das comissões permanentes, o que deve acontecer depois do carnaval.

O projeto 9212/17, já aprovado no Senado Federal, institui o voto distrital misto nas eleições proporcionais. O texto foi encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).