Comissão da Alesp aprova criação de duas novas CPIs

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou a criação de duas novas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). A decisão favorável ocorreu na tarde desta quarta-feira, 12, e faz parte do processo de tramitação da proposta na Alesp antes da decisão final para instalação das CPIs. A primeira CPI, de autoria do deputado estadual Ricardo Madalena (PL), propôs a investigação do colapso dos serviços públicos gerados por eventos climáticos severos, principalmente no que tange às falhas de agentes públicos e das concessionárias prestadoras de serviços públicos.

"Para ficar apenas em um exemplo, é inadmissível que a empresa ENEL, prestadora do serviço público de energia elétrica não tenha contingente suficiente para atender a população, ainda mais quando se abatem chuvas, que não precisam nem serem muito fortes para causar a interrupção do fornecimento de eletricidade à sociedade como um todo", afirmou Madalena. Ao menos 200 mil imóveis ficaram sem luz por quatro dias somente na capital e região metropolitana de São Paulo. A segunda CPI aprovada pela comissão da Alesp foi proposta para investigar irregularidades no cancelamento unilateral de planos de saúde de idosos e pessoas com deficiência em tratamento. Ao propor a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito, a deputada Andrea Werner (PSB) relembrou os inquéritos abertos pelo Ministério Público após a deputada enviar as denúncias de cancelamentos de planos de crianças com autismo recebidas em seu gabinete.