Hugo Motta recebe mulher de preso no 8 de janeiro depois de relativizar tentativa de golpe

Vanessa é casada com Ezequiel Ferreira e tem seis filhos, que estavam com ela na visita à Câmara. O teor da conversa dela com o presidente da Casa não foi divulgado. A família mora em Ji-Paraná (RO).

A visita ocorreu depois de uma mobilização de deputados bolsonaristas por anistia para os presos do 8 de Janeiro, seguida por uma entrevista coletiva da qual Vanessa participou. Os parlamentares caminharam pelos corredores da Casa com cartazes e entoando o coro de "anistia já".

A ala bolsonarista da oposição ao governo vem colhendo sinalizações positivas do presidente sobre o tema. No último dia 8, Motta disse que condenados "estão recebendo penas muito severas" e que a invasão aos prédios dos Três Poderes foi "grave, mas não tentativa de golpe". A declaração provocou críticas entre parlamentares da base do governo e também de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O deputado Luciano Zucco reagiu positivamente às afirmações do líder da Câmara. "Já nas declarações a gente vê que há o entendimento de se avançar [a questão da anistia] na Câmara com Hugo Motta", afirmou.

No ano passado, o projeto foi retirado da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara pelo ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), que determinou a criação de uma comissão especial para apreciá-lo. O colegiado ainda não iniciou os trabalhos.