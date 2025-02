Pesquisa: Desaprovação de presidentes latinos supera aprovação e Brasil é país mais polarizado

A Argentina é governada por Javier Milei (direita); o Brasil é governado por Lula (esquerda); o Chile por Gabriel Boric (esquerda); a Colômbia por Gustavo Petro (esquerda) e o México por Claudia Sheinbaum (esquerda). O resultado, por país, pode ser visto no gráfico abaixo.

O levantamento ouviu diferentes quantidades de pessoas em cada um dos locais. A consulta ocorreu entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram ouvidas 1.748 pessoas na Argentina; 3.125 pessoas no Brasil; 2.010 pessoas no Chile; 2.563 pessoas na Colômbia; e 2.645 pessoas no México. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Risco Político

A Latam Pulse também avaliou o risco político nos cinco países. O índice avalia a estabilidade e a previsibilidade de um ambiente político, considerando eventuais vulnerabilidades que possam atrapalhar a governabilidade, enfraquecer instituições ou aumentar a incerteza.