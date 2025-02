Pesquisa Atlas: Aprovação de Lula volta a cair, mas ele ainda supera adversários, até Bolsonaro

Entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu 1,9%, passando de 47,8% para 45,9%. Mesmo com a queda, em um cenário eleitoral para 2026, em que estivessem concorrendo os mesmos candidatos de 2022, Lula venceria, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A desaprovação a Lula aumentou de dezembro do último ano para janeiro de 2025. Agora, o presidente tem uma avaliação negativa para 51,4% do eleitorado. Antes, o percentual era de 49,8%. A desaprovação vem crescendo desde julho do último ano. Em abril de 2024 foi quando houve uma queda, com 43,4%, em relação a janeiro do mesmo ano, que tinha marcado 45,4%.