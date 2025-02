O POVO News: Trump promete 'inferno' ao Hamas; Múcio recorreu a Bolsonaro após eleições de 2022

Declaração do republicano ocorre após Hamas ameaçar adiar próxima libertação de reféns israelenses. Ministro de Lula disse que intuito foi estabelecer uma transição de governo "tranquila"

"No que diz respeito a mim, se todos os reféns não forem devolvidos antes de sábado às 12h em ponto — acho que é uma hora apropriada — diria que o cancelem, não se admitem mais apostas e que se desate o inferno", disse Trump, após o Hamas ameaçar adiar a próxima libertação de reféns israelenses.

Com a apresentação da jornalista Rachel Gomes , o programa O POVO News realiza a 524ª edição na noite desta terça-feira, 11. A programação repercute a promessa do presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , de provocar um "inferno" se o Hamas não libertar reféns israelenses antes do meio-dia do próximo sábado, 15.

Outro destaque do O POVO News 2ª edição é a declaração do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ao afirmar que recorreu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser recebido pelos então comandantes das Forças Armadas após as eleições de 2022.



“A primeira dificuldade foi ser recebido pelos comandantes [das Forças Armadas]. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, meu colega de muitos anos, sempre tivemos uma relação muito boa. E falei a ele: ‘Sou o novo ministro da Defesa e queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila. Vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo, que está terminando'”, contou Múcio em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Para tratar desses e de outros assuntos, participam do programa o colunista do O POVO Plínio Bortolotti e o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage. O cientista político Rodrigo Prando também participa desta edição.