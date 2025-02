Lula brinca com Paes: 'Pega dinheiro todo dia e quer que eu devolva a capital do país'

Eduardo Paes (PSD) foi reeleito prefeito do Rio de Janeiro / Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O presidente Lula (PT) brincou com Eduardo Paes (PSD) dizendo que o prefeito do Rio de Janeiro, "pega dinheiro do governo todo dia", ao citar os pedidos feitos pelo chefe do executivo municipal, durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, nesta terça-feira, 11. Acesse o canal das Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

"O Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, além de pegar dinheiro todo dia, quer que eu devolva ao Rio a capital do País. Aí não é possível, porque a Bahia reivindicou, porque já foi capital primeiro que o Rio. Então nós estamos numa disputa aí, que eu não sei como é que a gente vai resolver isso", disse o petista em tom de brincadeira durante discurso feito na abertura do evento.

Paes divulgou sua proposta nas redes sociais na última sexta-feira, 7. O prefeito quer que Lula reconheça o Rio de Janeiro como cidade federal e conceda ao município o título de capital honorária do Brasil. "Trata-se de um primeiro e generoso passo para reparar o estado de coisas criado pela ditadura. Afinal, como capital nacional, a Cidade Maravilhosa segue como a segunda capital de todos os brasileiros e a primeira de todos os cariocas", escreveu. Acesse o canal de Política do O POVO no WhatsApp