Morre aos 71 anos Dr. Osvaldo, ex-prefeito de Reriutaba e pai de Osvaldo Neto

Prefeitura de Reriutaba decreta luto de três dias por morte de ex-prefeito. Dr. Osvaldo foi gestor do município entre 2005 e 2012

Na madrugada desta sexta-feira, 7, morreu o Dr. Osvaldo Honório Lemos Júnior, ex-prefeito de Reriutaba, distante 301,01 km de Fortaleza, aos 71 anos. A Prefeitura do município decretou luto oficial de três dias na cidade.

Por meio das redes sociais, a Prefeitura de Reriutaba lamentou o falecimento: “Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos”. “Sua trajetória foi marcada por dedicação e compromisso com o desenvolvimento do nosso município”, completou.