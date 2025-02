Empresas alegam caos financeiro e pedem desbloqueio de dinheiro de fintech usada pelo PCC

Ao autorizar a Operação Concierge, a Justiça Federal em Campinas, no interior de São Paulo, mandou congelar os ativos da InovePay - R$ 850 milhões - e transferir o dinheiro para uma conta judicial, em meio às investigações por suspeita de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). A InovePay nega ligação com o esquema revelado pela PF.

A InovePay oferece serviços de pagamento automático, via as "maquininhas" de crédito e débito. Quando o bloqueio foi decretado, atingiu também o dinheiro que ainda seria transferido pela InovePay aos clientes - comércios regularmente estabelecidos, como restaurantes, bares e postos de gasolina - que efetivamente usavam as máquinas de cartão no seu dia a dia de transações.

A lista inclui 2,6 mil estabelecimentos. Ao se verem sem o dinheiro em suas contas, as empresas acionaram a Justiça. Pediram para participar do processo como "terceiros de boa-fé". São dezenas de representações, acompanhadas de milhares de documentos que comprovam as operações financeiras.

A reportagem do Estadão teve acesso a petições de parte das empresas, nas quais elas reivindicam à Justiça a liberação de seus recursos. O argumento central dos advogados que as representam é que o dinheiro tem origem lícita e comprovada.