Declaração de Lula sobre não comprar comida vira meme nas redes

Após a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o preço dos alimentos, em que sugeriu que a população deixe de comprar produtos que estejam muito caros, internautas usaram as redes sociais para multiplicar memes e piadas sobre a afirmação.

Nas redes sociais, tanto páginas de humor quanto políticos de oposição fizeram chacota com a "solução" apresentada por Lula. Em uma das publicações, há a imagem de uma mulher no supermercado em frente a prateleiras vazias, fazendo gestos como quem pensa, com a legenda "eu escolhendo apenas os produtos baratos no governo Lula".