Flávio Bolsonaro usa boné para ironizar prejuízo bilionário da Previ: 'rombo é dos brasileiros'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais na quinta-feira, 6, para ironizar a perda de R$ 14 bilhões da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). O parlamentar publicou a imagem de um boné azul com a frase: "o rombo de 14 bilhões da Previ é dos brasileiros". Na legenda, Flávio acusou o PT de comprometer os fundos de pensão, ironizando a linguagem neutra associada à esquerda. "A tara do PT em roubar o futuro de pensionistas, pensionistos e pensionistes não tem limites! Amigues, deixem os fundos de pensão em paz!", escreveu.

A publicação faz parte da "guerra dos bonés", iniciada por ministros e parlamentares da base do governo no Congresso. No sábado, 1.º, governistas usaram um boné azul com os dizeres: "o Brasil é dos brasileiros", após políticos de direita publicarem fotos usarem o boné de Donald Trump, com os dizeres "Make America Great Again", após a posse do presidente americano. Na segunda, 3, o uso do item provocou reação da oposição, que lançou versões próprias com frase de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e crítica ao governo: "comida barata novamente. Bolsonaro 2026".

Com a "briga" instalada, o acessório usado pelos governistas também foi adotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por sua vez, criticou a politização do episódio e minimizou o uso dos bonés. "Boné serve para proteger a cabeça, não para resolver os problemas do país", publicou em sua conta no X (antigo Twitter). Em meio à troca de provocações, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, na quarta-feira, 5, a abertura de uma auditoria sobre a gestão da Previ. O ministro do TCU Walton Alencar Rodrigues destacou "gravíssimas preocupações" com o desempenho do fundo. Segundo ele, o "Plano 1" da Previ acumulou um prejuízo de R$ 14 bilhões entre janeiro e novembro de 2024. Ele também apontou um rendimento de apenas 1,58% no período, classificando o resultado como "pífio" em comparação a anos anteriores.