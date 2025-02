Filho de Bruno Covas, Tomás Covas deixa cargo que ocupava na Prefeitura de SP

Tomás Covas (PSDB), filho do ex-prefeito Bruno Covas, deixou o cargo que ocupava na Coordenação de Políticas para Juventude da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). Sua exoneração da Prefeitura de São Paulo foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 4.

Ricardo Nunes (MDB) assumiu a Prefeitura após a morte do pai de Tomás, Bruno Covas, em decorrência de um câncer no trato gastrointestinal. No ano passado, o jovem apoiou a reeleição de Nunes, o que gerou especulações quanto a uma possível expulsão do PSDB. Na época, o emedebista defendeu o pupilo e disse que ele seria "super bem-vindo" ao partido caso fosse expulso da sigla tucana.