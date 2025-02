TRE retoma julgamento de pedido de cassação contra governador do Rio, Cláudio Castro

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) retoma nesta terça-feira, 4, o julgamento de um pedido de cassação contra o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e seu vice, Thiago Pampolha (MDB), por supostos gastos ilícitos na campanha à reeleição em 2022.

O relator da ação de cassação do governador chefe do Executivo fluminense, desembargador Rafael Estrela, pediu vista do processo no julgamento que se iniciou na tarde de quinta-feira, 30, após a sustentação oral da Procuradoria Regional Eleitoral e da defesa de Castro e Pampolha.