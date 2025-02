Não pactuamos com qualquer flerte com a ditadura, afirma Hugo Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que não admitirá 'flertes' com uma ditadura e prometeu 'reação forte' caso haja articulações políticas nesse sentido, durante entrevista à GloboNews, na tarde desta terça-feira, 4.

"Nós não pactuamos com qualquer flerte à ditadura. Eu fiz questão de dar o tom do que será a nossa gestão à frente da Câmara, usando a nossa Constituição, usando aquilo que Ulysses (Guimarães) representou na redemocratização do Brasil, para dizer que toda e qualquer tipo de ditadura terá de nós uma reação forte", afirmou.