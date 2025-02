Gleisi defende governo Lula e diz que Bolsonaro colocou brasileiro na 'fila do osso'

Diante da alta dos preços dos alimentos, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "tirou comida da mesa e colocou o povo na fila do osso". Em publicação no X (antigo Twitter) nesta terça-feira, 4, a parlamentar também mencionou o ministro da Economia do governo passado, Paulo Guedes.

"Nos quatro anos de seu desgoverno a inflação dos alimentos acumulou 57% segundo a Fipe. O inelegível e seus comparsas não têm autoridade para cobrar nem prometer o que nunca entregaram: alimento mais barato", escreveu Gleisi, que deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência, como mostrou o Estadão.