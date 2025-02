Talíria Petrone é escolhida nova líder do Psol na Câmara

O PSOL designou a deputada federal Talíria Petrone (RJ) líder da bancada na Câmara dos Deputados neste ano, segundo comunicado da legenda divulgado nesta segunda-feira, 3. A parlamentar substitui Erika Hilton (SP) no posto.

Talíria Petrone já havia sido líder do PSOL na Câmara em 2021. Ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ela elogiou a redução do desemprego e da miséria durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que a bancada deseja ajudar o governo.