Padilha: Vamos debater Plano Nacional da Educação e zerar IR para quem ganha até R$ 5 mil

Também citou a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. As propostas devem constar da lista de prioridades do Planalto a ser apresentada ao próximo presidente da Casa - que deverá ser Hugo Motta (Republicanos-PB).

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tem mandato de deputado e está temporariamente afastado do Executivo para poder votar na eleição da Câmara, disse neste sábado, 1º, que o governo apresentará projetos para estimular microempreendedores e micro e pequenas empresas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O ministro também disse que haverá uma versão do programa Acredita voltado a exportadores, o Acredita Exportação. Além disso, mencionou projetos como o Plano Nacional de Educação e uma proposta sobre crimes digitais. "Na próxima semana vamos apresentar agenda prioritária do governo ao Congresso", declarou ele a jornalistas no Salão Verde, próximo ao plenário da Câmara.