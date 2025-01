Tarcísio de Freitas recebe prêmio de 'oferta de ações do ano' em NY por privatização da Sabesp

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu o prêmio Equity Follow-On of the Year pela privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na noite desta quinta-feira, 30, em Nova York, nos EUA. A honraria foi concedida pela revista internacional Latin Finance, especializada em mercado financeiro da América Latina e do Caribe, durante o seu jantar anual de mercados de capitais.

"Gostaria de agradecer ao International Finance Corporation (IFC) pelo apoio no desenvolvimento do modelo, ao BTG Pactual, Banco do Brasil, Itaú, Bank of America, Citibank", afirmou o republicado em discurso na premiação Deals of the Year Awards. "É um projeto que trará dignidade àqueles que ainda não têm o básico. Eles ainda não têm acesso a algo fundamental: o saneamento."