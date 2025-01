Prefeita troca carnaval por festa gospel e destina R$ 600 mil a shows religiosos

A prefeita de Zé Doca (MA), Flavinha Cunha (PL), decidiu substituir o tradicional carnaval da cidade por um evento gospel. Os cachês das atrações religiosas somam mais de R$ 600 mil. De acordo com o Diário Oficial do Município, "1º Zé Doca com Cristo" contará com cinco apresentações musicais entre os dias 1.º e 4 de março. A cantora Maria Marçal receberá o maior cachê, de R$ 210 mil. Outras atrações incluem Banda Morada (R$ 170 mil), Gerson Rufino (R$ 90 mil), Kleber Nascimento (R$ 60 mil) e 3 Palavrinhas (R$ 75 mil).

A prefeitura de Zé Doca foi procurada pelo Estadão, mas não havia retornado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

O anúncio foi feito pela prefeita ao lado do deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL), no dia 19. No vídeo, divulgado nas redes sociais, os dois classificaram a mudança como uma "grande novidade" para o município. "Vamos fazer uma inovação para agradar toda a população", disse Flavinha. "O engraçado, prefeita, é que neste ano nós não teremos o carnaval tradicional em Zé Doca", prosseguiu Josimar. A decisão dividiu opiniões e provocou críticas. Nos comentários do vídeo, enquanto algumas pessoas apoiaram a festa gospel, uma parte foi contrária à substituição do carnaval pelo evento religioso. Houve comentários exigindo denúncia no Ministério Público.