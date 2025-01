Padilha: Lira e Pacheco têm 'credenciais' para assumir outros papéis na República

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que os presidentes Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), possuem "todas as credenciais políticas" para assumir "novas missões" após deixar as presidências das Casas, durante entrevista à Globonews nesta sexta-feira, 31. O petista havia sido questionado se a eventual presença de Lira no governo o incomodaria depois de supostos atritos no passado.

"Eles fazem parte de partidos. O presidente Lula disse que, passadas as eleições de Câmara e Senado, ele faz questão de organizar agendas com os presidentes de partidos, ministros e os líderes para conversar sobre o governo", explicou Padilha. "Se isso vai significar uma reforça ministerial, essa é uma decisão do presidente."