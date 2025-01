Lula exonera ministros para votação no Congresso; veja quem são

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonerou dez ministros com mandatos parlamentares para que eles participem, neste sábado, dia 1º, das eleições para as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado.

As exonerações foram publicadas na edição desta sexta-feira, 31, no Diário Oficial da União, "a pedido", quando os ministros solicitam a saída. Dois nomes ficaram de fora do esforço do governo para angariar votos favoráveis aos candidatos apoiados pelo presidente: Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, e Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas.