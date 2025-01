Juiz aposentado por invalidez em universidade federal segue despachando no TJ-MG

Láuar também foi presidente da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (Anamages), uma das maiores associações da magistratura, cargo que ocupou por seis anos, entre 2017 e 2023. Durante o mandato, percorreu gabinetes de altas autoridades no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso Nacional em defesa de interesses corporativos.

Magid Nauef Láuar é juiz de Direito há 33 anos. Ao longo da carreira na magistratura, comandou diferentes comarcas espalhadas por Minas. Foram mais de dez transferências, praticamente de uma ponta à outra do Estado. Hoje, atua como juiz auxiliar no Tribunal de Justiça de Minas, em um setor vinculado à presidência da Corte.

Esteve nas cerimônias de posse das ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber na presidência no STF. Visitou os gabinetes dos ministros Luiz Fux, do STF, e Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). E conheceu até a residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em 2022.