Bela Cruz: Justiça anula votos do Progressistas por fraude à cota de gênero

MPE apontou serem fictícias duas das cincos candidaturas femininas lançadas pelo PP de Bela Cruz. Uma das envolvidas é parente do dirigente municipal do partido

A Justiça Eleitoral anulou todos os votos do partido Progressistas (PP) de Bela Cruz por fraude à cota de gênero. Além disso, estabeleceu a cassação dos diplomas e registros de candidatos eleitos e suplentes.

Com isso, será necessária retotalização dos votos e redistribuição das vagas de vereadores do município distante 230 quilômetros de Fortaleza. A decisão judicial também decretou a inelegibilidade por oito ano das duas candidatas laranjas e do dirigente partidário, Professor Fernando (PP).