Relator de ação de cassação do governador Cláudio Castro pede vista e adia julgamento

O relator da ação de cassação do governador Cláudio Castro (PL), no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), desembargador Rafael Estrela, pediu vista do processo no julgamento que se iniciou na tarde desta quinta-feira, 30, após a sustentação oral da Procuradoria Regional Eleitoral e da defesa do chefe do Executivo e seu vice Thiago Pampolha (MDB). A análise do caso deverá ser retomada na próxima terça-feira, 4.

O julgamento na tarde desta quinta-feira começou, por volta das 15h, com a leitura do relatório do Ministério Público Eleitoral, que ratificou as acusações de supostos gastos ilícitos na campanha à reeleição em 2022.