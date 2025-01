Quando vi fala de Kassab, comecei a rir, porque hoje não tem eleição, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou as críticas do presidente do PSD, Gilberto Kassab, ao seu governo e defendeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, para o chefe do Poder Executivo, é "um ministro extraordinário". "Quando vi a história do companheiro Kassab comecei a rir. Quando ele disse que se a eleição fosse hoje eu perderia, eu olhei no calendário e percebi que a eleição é só daqui a dois anos e fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição", afirmou Lula.

"Acho que o Kassab foi injusto com o significado do Haddad na Fazenda. É importante lembrar que posso não gostar pessoalmente de uma pessoa, ter crítica pessoal a ela, mas não reconhecer que Haddad começou o governo coordenando a PEC da Transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar o País e conseguimos, em um Parlamento totalmente adverso, aprovar a PEC", declarou.

Para elogiar seu ministro da Fazenda, Lula citou ainda o arcabouço fiscal e a reforma tributária, cuja aprovação o petista chamou de "milagre". "Deixa chegar a eleição em 2026 para saber se governo irá perder", afirmou. Diálogo com o Congresso O presidente reforçou o diálogo que seu governo teve com o Congresso nos dois anos de mandato, especialmente diante do fato de seu partido e os mais próximos aliados não terem uma maioria no Legislativo. Segundo ele, a aprovação da agenda econômica foi uma "demonstração de muita capacidade de conversa, articulação, ceder naquilo que pode ceder". "O Congresso tem direito de mudar projetos, e se colocar jabuti, eu veto", disse.