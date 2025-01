MBL x PCO: rivalidade política vira corrida solidária

Integrantes do MBL e do PCO enfrentaram-se para arrecadar alimentos / Crédito: Divulgação

Na última sexta-feira, 24, integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) e do Partido da Causa Operária (PCO) deixaram as diferenças ideológicas de lado e partiram para o enfrentamento em uma disputa de kart, realizada no Shopping Santa Cruz, em São Paulo/SP. Ao todo, sete competidores enfrentaram-se em uma corrida, com um foco nobre: arrecadar alimentos para famílias carentes. Na pista, os destaques foram Arthur do Val, conhecido como “Mamãe Falei”, representando o MBL; e João Pimenta, do PCO.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na pista, a rivalidade política deu lugar a muita emoção e velocidade. Narrada pelos irreverentes irmãos Verçosa, do canal New York Treta, a corrida contou com momentos que misturaram tensão, diversão e até algumas trapalhadas.