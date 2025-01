Lula libera ministros para eleições no Congresso, mas poupa Marina e Guajajara

Com a proximidade das eleições às presidências da Câmara e do Senado, marcadas para sábado, dia 1º de fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai exonerar ministros que possuem mandato no Legislativo, com exceção de dois nomes: Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, e Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas.

Segundo fontes do Palácio do Planalto ouvidas pelo portal G1, as exceções visam evitar o constrangimento de um ministro votando contra a orientação do governo, que apoia Hugo Motta (Republicanos-PB) para a sucessão do comando da Câmara.