Lula diz que governo não está entregando o que prometeu e é cedo para fazer pesquisa sobre 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse reconhecer que o governo "não está entregando aquilo que prometeu" até o momento. O petista criticou, no entanto, a antecipação de cenários eleitorais para 2026. "No primeiro ano de governo, como (o governante) ganhou as eleições, há muita expectativa e o povo está muito tranquilo. No segundo ano, começa o povo a saber se a expectativa que tinha está sendo cumprida. Eu disse ao (Paulo) Pimenta (ex-ministro da Secom): 'Não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão, a gente não está entregando aquilo que prometeu'", afirmou o presidente.

Lula disse que "é preciso ter muita paciência". "Não me preocupo com pesquisa. Não é feita para gostar ou não gostar. É feita para analisar, verificar se tem um fundo de verdade e começar a fazer as coisas que são necessárias", disse.