Governo avalia que falas de Kassab tiveram intenção de mostrar força do PSD à gestão

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que as declarações do presidente do PSD, Gilberto Kassab, tiveram a intenção de mostrar a força do partido diante da reforma ministerial que deve ser anunciada na gestão federal. Na visão de integrantes do Palácio do Planalto, Kassab quis utilizar um momento considerado difícil para Lula, após a polêmica do Pix e o alto preço dos alimentos, para enaltecer a sigla para mais cargos.

Nesta quarta-feira, 29, o presidente do PSD afirmou que Lula é um forte candidato à reeleição, mas que não venceria o pleito de 2026 se fosse hoje. Kassab também salientou a sua preocupação com os rumos da economia e criticou a condução do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.