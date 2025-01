Cores da bandeira Trans são projetadas no Congresso a pedido de Erika Hilton e Duda Salabert

O Congresso Nacional recebeu uma iluminação especial com as cores da bandeira trans na noite de quarta-feira, 29. O pedido foi feito pelas deputadas federais Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG).

"Mesmo em um Congresso conservador e que se coloca contra o avanço dos nossos direitos, ninguém apagará nossa luz", disse Erika Hilton nas redes sociais. "Nós continuaremos sempre lutando e avançando pela existência plena e a vida digna de cada pessoa trans deste País."

Duda Salabert também comentou a homenagem e cobrou mudanças. "Só visibilidade não basta mais", escreveu. Para ela, não é aceitável que políticos usem a bandeira trans para se promover e depois "negociem nossos direitos".

A deputada criticou a demora na reformulação do processo transexualizador pelo Ministério da Saúde. Segundo Duda, o texto com a nova versão do procedimento está pronto, mas ainda não foi publicado. "Não aceitaremos mais retrocesso", afirmou.