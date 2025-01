Pacajus: prefeito explica saída de Wagner de secretaria e diz querer boa relação com governo

Edilson das Casas está no primeiro mês como prefeito do município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza / Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito Edilson das Casas (União Brasil), do município de Pacajus, distante 53km de Fortaleza, afirmou que a cidade andava meio esquecida, enquanto vizinhança vem crescendo. Ele explicou ainda o convite e a rápida saída de Capitão Wagner (União Brasil) da Secretaria de Finanças da atual gestão, além da relação que espera ter com o Governo do Estado. Capitão Wagner nas Finanças O prefeito falou que, inicialmente, pensou em Capitão Wagner para a Secretaria de Saúde do município, mas o ex-deputado sugeriu outra pasta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Inicialmente, eu tinha chamado ele para participar da Saúde, que ele esteve secretário lá em Maracanaú e prestou um bom trabalho, inclusive trouxe bons resultados. E aí ele entendeu depois, em outro momento, que acharia que nas Finanças daria um resultado melhor", explicou ao O POVO.

Relação com o governo Embora tenha contado com a ajuda de Capitão Wagner, um dos nomes mais fortes da oposição ao Governo do Estado, Edilson afirma que não quer problema com a gestão de Elmano de Freitas (PT). "A gente está aqui para dialogar, né? Eu não quero problema com ninguém. A gente quer fazer gestão do nosso município, saber que a gente também é o município do Estado do Ceará, que o exista essa parceria para que o governo veja Pacajus com bons olhos. Pacajus é uma cidade que tem sido muito maltratada nos últimos anos, cidade que tem sido um pouco esquecida. A gente vê cidades vizinhas crescendo, crescendo e o Pacajus no meio, afundando. Então a gente vai ter esse diálogo com o governo", adiantou. Para ele, para atender as demandas que a população tem é preponderante uma boa relação com o governador Elmano de Freitas.

"O interesse da gente é fazer uma gestão voltada para o povo e para ter uma gestão voltada para o povo, a gente precisa de união. Não tem como o município sozinho se manter, a gente sabe que as demandas são muitas, então tem que haver esse diálogo, tem que haver essa parceria", acrescentou. Edilson afirmou que já conversou com a assessoria do Governo, com Waldemir Catanho - quando estava na articulação política - e espera um momento de uma conversa direta com Elmano, que deve ocorrer nas próximas semanas, segundo promessa do governador. Desafios para a gestão Para o prefeito, não faltam desafios para a nova gestão do município. "Desafios são muitos. Eu acho que é uma das cidades no Estado do Ceará que mais têm desafios. Existe uma demanda, uma necessidade muito grande em todos os setores. Mas a gente foca sempre na saúde, na geração de emprego e na infraestrutura, que é uma área que tem muitas demandas", afirmou.