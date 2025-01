O POVO News: Deportações de Trump geram reações: governo Lula convoca representante dos EUA

Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 28. A programação aborda a convocação de diplomata dos Estados Unidos (EUA), Gabriel Escobar, para tratar da deportação de brasileiros pelo governo americano. O encontro ocorreu na sede do Itamaraty nessa segunda-feira, 27.

Na reunião, Gabriel, que é responsável pelos negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, conversou com a secretária de Comunidades Brasileira no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídico do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Márcia Loureiro. As informações são da Veja.