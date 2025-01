Eleição no Senado tem favorito, astronauta, cearense e senador que se diz instrutor da Swat

Os senadores Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos do Val (Podemos-ES) e Marcos Pontes (PL-SP) registraram candidaturas na disputa pela presidência do Senado. Pontes e Girão protocolaram os pedidos na segunda-feira, 27. Do Val já havia apresentado sua candidatura antes.

Girão é senador pelo Ceará e concorreu a prefeito de Fortaleza no ano passado. Ficou na quinta colocação. Do Val é fundador do Centro Avançado em Técnicas de Imobilização (Cati) e se identifica como instrutor para unidades da Swat (Táticas e Armas Especiais) em cidades dos Estados Unidos. Marcos Pontes é astronauta e foi o primeiro sul-americano a ir para o espaço. Foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Jair Bolsonaro (PL).