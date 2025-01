Ex-aliado de João Campos integra gestão de Raquel Lyra na Educação em PE

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), oficializou a nomeação do ex-deputado estadual Paulo Dutra como secretário-executivo de Ensino Médio e Profissional da Secretaria Estadual de Educação. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira, 28.

Servidor de carreira da Secretaria de Educação, Dutra possui experiência no setor e foi secretário-executivo de Educação Profissional nos governos de Eduardo Campos e Paulo Câmara, com os quais Lyra teve divergências políticas. Ele também foi gerente regional de Educação da área norte da região metropolitana do Recife, cargo que ocupou até ser anunciado na nova função.