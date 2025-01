Tarcísio e Nunes reforçam apoio a Hugo Motta em jantar com políticos em São Paulo

Segundo Tarcísio, a bancada paulista "está fechada" com a candidatura de Motta. Segundo ele, o objetivo do evento é apresentar demandas e projetos, além de "pavimentar um caminho" para debates futuros.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), devem se encontrar com o candidato à presidência da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) na noite desta segunda-feira, 27. O encontro está marcado em uma pizzaria no bairro Higienópolis, em São Paulo, e contará com a presença de lideranças políticas. A informação foi divulgada pela CNN Brasil e confirmada pelo Estadão .

"É uma forma de a bancada de São Paulo mostrar apreço e que está com esse projeto, que deve ser uma candidatura bem-sucedida", disse o governador em encontro com jornalistas.

Ricardo Nunes, ao confirmar sua presença no jantar, destacou a importância da parceria entre o Congresso e os municípios. "Sempre dependemos muito da Câmara dos Deputados nas ações de interesse do Estado e da Prefeitura", disse o prefeito.

O evento foi organizado pelo deputado Maurício Neves (PP), presidente estadual do Progressistas, e também conta com a participação de Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e Arnaldo Jardim, líder do Cidadania. Essas lideranças integram o amplo arco de apoio político que Motta vem construindo na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara.

Hugo Motta já assegurou o apoio de 17 bancadas, além de contar com o respaldo público do atual presidente da Casa, Arthur Lira. A base de partidos que declara apoio ao deputado paraibano soma 488 parlamentares, mas o voto secreto traz incertezas sobre a fidelidade dos integrantes dessas bancadas.